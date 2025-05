Un tesoretto difficile da riscuotere Il Comune ha 47 milioni di insoluti

Il comune si trova ad affrontare un importante tesoretto di 47 milioni di euro insoluti, evidenziando le difficoltà nella gestione delle entrate pubbliche. La capacità di recuperare crediti insoluti è un indicatore chiave dell'efficienza amministrativa, fondamentale per garantire servizi più efficaci e sostenibili per cittadini e imprese.

C’è un indicatore dell’efficienza dell’azione amministrativa degli enti pubblici, in particolare delle amministrazioni comunali: la gestione dei crediti insoluti, cioé dei soldi (tributi, imposte, contravvenzioni.) che cittadini e imprese avrebbero dovuto versare nelle casse comunali, ma che non hanno pagato. I motivi dei mancati pagamenti possono essere i più disparati: contestazione delle richieste dell’ente pubblico, incuria o volontà di sottrarsi al pagamento. A Cesena c’è un cittadino che ha molto a cuore l’efficienza dell’amministrazione comunale e tiene d’occhio costantemente l’andamento dei crediti insoluti e della riscossione forzata, che viene identificata col termine ‘coattiva’: è Franco Pedrelli, che la lista Cesena Siamo Noi ha nominato come esperto consulente nelle commissioni in cui affianca i consiglieri comunali Marco Giangrandi e Denis Parise. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un tesoretto difficile da riscuotere. Il Comune ha 47 milioni di insoluti

