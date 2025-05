Un territorio con troppi problemi

Il nostro territorio affronta numerose criticità infrastrutturali, dalle strade sovraffollate e inesorabilmente deteriorate ai collegamenti ferroviari antiquati. Questi problemi compromettono la qualità della vita e lo sviluppo locale, evidenziando la necessità di interventi concreti e pianificati per un futuro più sostenibile.

La mappa del disagio purtroppo è nota: l’eterno raddoppio della Due Mari, la Cassia piena di rattoppi e a rischio collasso, la Siena-Firenze inadeguata per accogliere l’accresciuta mole di traffico. E solo per fermarsi alle strade, perché poi ci sarebbero i collegamenti ferroviari antidiluviani, il miraggio di quelli aeroportuali, un complessivo isolamento infrastrutturale contro il quale sembra difficile trovare risposte risolutive. Se le grandi arterie sono quelle che fanno più rumore, per la mole di passaggi che registrano, a creare disagi veri, difficoltà di garantire servizi, perdita di opportunità sono i collegamenti nel sud della provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un territorio con troppi problemi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un territorio con troppi problemi; Troppi codici verdi al 118: Più cure sul territorio; DL SICUREZZA. Inasprimento delle pene e controllo del territorio a tutela dei cittadini onesti; Michele Versace alla guida della Valpolcevera: “Il mio impegno primario? La gestione attenta dei cantieri, la cittadinanza ha avuto troppi problemi”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Troppi codici verdi al 118: "Più cure sul territorio" - L’assessore Kristian Gianfreda: "Riforma urgente, non tutto è emergenza". Intanto il bilancio Ausl chiude il 2024 con un disavanzo di oltre 37 milioni . 🔗Lo riporta msn.com

"Parco Cinque terre: troppi problemi irrisolti" - "Si tratta di 5,3 milioni – spiegano dalla Comunità – che il Parco, tra i tanti possibili progetti per risolvere i problemi del nostro territorio, preferisce spendere in un tunnel buio e ... 🔗Riporta lanazione.it

Primo maggio, “i troppi morti e il lavoro che non c’è” tra Messina e l’Italia - Ma anche occasione per rilevare i tanti e troppi problemi su questo versante ... di questa giornata riguardano molto la condizione del territorio. “Vogliamo guardare a questa giornata come ... 🔗Da msn.com

Sovrappopolazione: siamo troppi sulla Terra? I dati dimostrano che lo stile di vita è più impattante