Un sovicese è lo scienziato migliore Trionfa la scuola per supereroi

Con la sua ricerca su tessuti e strutture biologiche, finalizzata a progettare materiali avanzati che ne imitino il comportamento, in particolare per trattare infezioni e malattie legate all’invecchiamento degli organi immunitari, ha battuto la concorrenza di altri 85 ricercatori. Il prestigioso premio nazionale GiovedìScienza quest’anno è un po’ brianzolo: a vincerlo è stato infatti Lorenzo Sardelli, originario di Sovico. A lui è andato il primo premio, del valore di 5mila euro, nella competizione scientifica rivolta ai ricercatori under 35 di tutti gli enti di ricerca italiani, organizzata dall’associazione torinese CentroScienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un sovicese è lo scienziato migliore. Trionfa la “scuola per supereroi“

