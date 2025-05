Un romanzo di Tonino Bettanini consulente del ministero degli Esteri una spy story che ricorda anche la tragedia delle donne dell' Afghanistan

Scopri il nuovo romanzo di Tonino Bettanini, consulente del Ministero degli Esteri, una coinvolgente spy story ambientata nell'Afghanistan del 2021. Un racconto che mette in luce le tensioni geopolitiche e le drammatiche esperienze delle donne afgane, riflettendo le complessitĂ di un paese in crisi.

R oma, 29 mag. (askanews) – L’Afghanistan e i giorni terribili del ritiro occidentale e del ritorno dei talebani al potere nel 2021 sono al centro del nuovo romanzo di Tonino Bettanini, una spy story che segue l’operato dell’unitĂ di crisi della Farnesina; ma protagonista è il paese in tutte le sue complessitĂ , i suoi panorami, la missione fallita degli Stati occidentali. “E’ una storia che si è chiusa molto male e rappresenta ancora oggi per il cosiddetto Occidente uno scacco e anche una vergogna, soprattutto per le speranze di modernizzazione che aveva avviato, in un processo peraltro pieno di contraddizioni e certamente criticabile, soprattutto pensando all’universo femminile”. 🔗 Leggi su Iodonna.it