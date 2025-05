Un ritardo di oltre due anni | nel Sud e nelle isole oltre il 60% degli studenti è sotto la soglia della sufficienza in matematica e italiano La fotografia sui divari di apprendimento in Italia

In Italia, il ritardo scolastico di oltre due anni colpisce più del 60% degli studenti del Sud e delle isole, evidenziando un grave divario in matematica e italiano. Questi squilibri scolastici rappresentano una criticità strutturale ormai da oltre vent'anni, ostacolando l’uguaglianza di opportunità tra le regioni.

Tra i molteplici fattori che contribuiscono ad ampliare il gap tra le varie regioni d'Italia vi è senz'altro quello del divario di apprendimento tra gli studenti, che rappresenta una spina nel fianco e una criticità strutturale da oltre vent’anni. Le differenze nei risultati scolastici, in particolare in matematica, risultano marcate non solo tra macroaree geografiche, ma anche tra le scuole e all’interno delle classi, come mostra una ricerca condotta dalle Fondazioni Agnelli e Rocca basata su dati Invalsi e Ocse-Pisa riferiti all’anno scolastico 2022-23. L'articolo Un ritardo di oltre due anni: nel Sud e nelle isole oltre il 60% degli studenti è sotto la soglia della sufficienza in matematica e italiano. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

