un ragazzo d oro all onu una mostra dedicata a paolo rossi

Scopri la mostra "Paolo Rossi, un ragazzo d’oro" presso l’ONU, un tributo emozionante al leggendario 'Pablito', simbolo di talento e passione del calcio italiano. Un’occasione unica per rivivere i momenti indimenticabili della storica estate del 1982 e celebrare la figura di uno dei protagonisti più amati del nostro calcio.

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La voce di Marco Tardelli si incrina, gli occhi si abbassano mentre ricorda “Pablito”. L’amico, il compagno di squadra, l’eroe silenzioso che fece sognare l’ Italia intera nell’estate del 1982. È stato uno dei momenti più toccanti dell’ inaugurazione della mostra multimediale “Paolo Rossi, un ragazzo d’oro”, allestita al Palazzo di Vetro dell’Onu e visitabile fino al 7 giugno. In occasione della seconda Giornata Mondiale del Calcio e del 70° anniversario dell’ingresso dell’Italia nelle Nazioni Unite, la Rappresentanza italiana all’Onu e la Fondazione Paolo Rossi hanno voluto rendere omaggio al campione scomparso nel 2020 con un’esposizione coinvolgente, sostenuta anche dalla Fifa, che ripercorre i momenti più iconici della sua carriera: dalla maglia azzurra numero 20 al Pallone d’Oro, fino ai visori virtuali per rivivere l’indimenticabile tripletta contro il Brasile. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it