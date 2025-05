Un problema fidanzarsi a 12 anni De Luca lascia tutti di stucco | bufera per la frase choc

De Luca lascia tutti di stucco con una fras e choc sul fidanzarsi a 12 anni, aprendo una discussione durissima sul tema della sicurezza e della crescita dei giovani. Scopri cosa ha detto e come questa dichiarazione ha scatenato polemiche e riflessioni nel contesto del femminicidio di Martina Carbonaro.

"Io ho letto sui giornali la vicenda della ragazzina uccisa ad Afragola a 14 anni, ho letto che era fidanzata da due anni con un ragazzo, cioè da quando aveva 12 anni. Non so. È difficile". E' stato questo il commento sul femminicidio di Martina Carbonaro del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, nell'ambito del Green Med Expo & Symposium - Stati Generali sull'Ambiente 2025, presenta un concorso per content creator impegnati nella promozione della sostenibilità ambientale. Nella giuria anche l'influencer Viola Angione, che stoppa subito il governatore: "Il problema non è l'età di lei, ma è chi l'ha ammazzata. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Un problema fidanzarsi a 12 anni”. De Luca lascia tutti di stucco: bufera per la frase choc

