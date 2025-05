Un pilota italiano per Stellantis Filosa nel solco di Marchionne

Dopo sette anni, Stellantis torna a essere guidata da un manager italiano, segnando un importante ritorno nel solco di Marchionne e affrontando nuove sfide strategiche. Nonostante le resistenze dei soci francesi, il gruppo si prepara a riprendere il volo, anche se il titolo in borsa continua a mostrare segnali di instabilitĂ .

Dopo sette anni il gruppo automobilistico torna nelle mani di un manager tricolore. Vinte le resistenze dei soci francesi, ma il titolo cede in Borsa. Le sfide sul tavolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un pilota italiano per Stellantis. Filosa nel solco di Marchionne

