Un nuovo sogno Con più fiducia che a Istanbul

A Istanbul, il sogno di una notte da campioni d’Europa si è momentaneamente sfiorato, ma la fiducia e la passione della nostra squadra non sono mai svanite. Ora, con rinnovata determinazione, siamo pronti a riscrivere la nostra storia e a credere ancora più forte in un nuovo successo.

Palma Ci siamo. Quarantotto ore alla finale che aspettiamo da due anni. A Istanbul il sogno di una notte da campioni d’Europa è svanito sul più bello. Ma non è sparito del tutto: l’abbiamo tenuto gelosamente in un cassetto, pronti a tirarlo fuori alla prima occasione. E ora l’occasione è arrivata. Di nuovo. Sudata. Sacrosanta. L’esaltante cammino nella prima fase della Champions League ci ha spinti a sperare ancora. E la cavalcata iniziata negli ottavi di finale contro il Feyernoord e proseguita con le imprese contro Bayern Monaco e Barcellona ci ha esaltati. Il lavoro non è concluso: serve l’ultimo passo all’Allianz Arena, bisogna battere il Paris Saint Germain. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un nuovo sogno. Con più fiducia che a Istanbul

