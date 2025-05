Un nuovo monitor per il Day Service Oncologico grazie all’associazione ‘Io sto con voi’

Grazie alla generosa donazione dell’associazione ‘Io sto con voi’, il Day Service Oncologico dell’Ospedale di Vignola potrà offrire un'assistenza ancora più efficace, grazie all’arrivo di un nuovo monitor all’avanguardia. Un gesto che rafforza il legame tra l’associazione e la struttura, migliorando la qualità delle cure per i pazienti oncologici.

L’associazione ‘Io sto con voi’ rafforza il legame con l’Ospedale di Vignola e lo fa con un’altra donazione per migliorare l’assistenza ai pazienti seguiti dal Day Service Oncologico dell’Ospedale di Vignola. Questa mattina l’associazione ha consegnato al reparto un nuovo monitor. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Un nuovo monitor per il Day Service Oncologico grazie all’associazione ‘Io sto con voi’

