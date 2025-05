un nuovo mistero sconvolge spoleto nella seconda puntata della tredicesima stagione della serie dei record un uomo viene ucciso con una balestra e don matteo accoglie un ragazzo in fuga

Scopri le emozionanti novità della seconda puntata di Don Matteo 13, dove un mistero sconvolge Spoleto con un omicidio con balestra e un giovane in fuga. Stasera, giovedì 29 maggio alle 21:30, vivi una storia fatta di mistero, speranza e solidarietà, con l'inconfondibile modo di Don Matteo di affrontare il dolore e ritrovare la speranza.

T orna Don Matteo 13 con la seconda puntata delle repliche dettra tredicesima stagione. Stasera, giovedì 29 maggio, alle 21: 30 va in onda una storia che mescola mistero, dolore e speranza. Don Matteo, ancora interpretato da Terence Hill, incontra in un giovane che scappa dalla casa uomo che verrà trovato morto. E dà il via alle sue personalissime indagini. “Don Matteo 13”, è arrivata l’ora dell’addio per Terence Hill: la clip in anteprima X Leggi anche › “Don Matteo 13” è l’usato sicuro che non tradisce mai?. Da stasera le repliche con Terence Hill Don Matteo 13 seconda puntata 29 maggio, trama e anticipazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it