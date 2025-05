Un mare di diritti | due giorni a Lampedusa con Ditonellapiaga e altri artisti

Il 31 maggio e 1 giugno, Lampedusa ospita "Un mare di diritti", il festival dedicato ai diritti umani promosso da Amnesty International Italia, con artisti come Ditonellapiaga e altri. Due giorni di musica, incontri e riflessioni in un evento imperdibile per sensibilizzare e difendere i diritti di tutti.

Il 31 maggio e 1 giugno torna a Lampedusa “Un mare di diritti”, il festival dedicato ai diritti umani, promosso da Amnesty International Italia insieme ai ragazzi e alle ragazze dell’istituto superiore Ettore Majorana e con il sostegno del Comune di Lampedusa e Linosa. L’appuntamento è in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - “Un mare di diritti”: due giorni a Lampedusa con Ditonellapiaga e altri artisti

