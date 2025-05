Un italiano chiamato a rilanciare Stellantis | per la sua professionalità non per nazionalismo fuori luogo

Un italiano chiamato a rilanciare Stellantis si distingue per la sua professionalità e competenza, andando oltre il nazionalismo sterile. Dopo aver assistito all’emozionante annuncio del Cardinale Camerlengo sull’elezione del Papa, anche nel settore automotive si vive un momento di rinascita, con leader capaci di guidare l’azienda verso un futuro innovativo e sostenibile.

Dopo aver ascoltato il “nunzio vobis etc.etc” declamato dal Cardinale Camerlengo per informare il mondo dell’elezione del Papa, in questi ultimi giorni qualcosa del genrre si è ripetuta in versione laica. I vertici dell’azienda automobilistica Stellantis, che la maggior parte di quanti orbitano intorno alla realtà dell’ automotive continua a identificare con la FIAT, ha informato ufficialmente che, dal 23 giugno, la guida di quel gigante del settore ritornerà nelle mani di un italiano. Antonio Filosa, il Prescelto, dalle notizie che circolano, sta incantando gli addetti ai lavori del settore e non: è un italiano che riassume a alto livello, ossia al meglio, la fantasia creativa del Sud del Paese – è napoletano – e l’efficienza di quella del Nord – si è laureato al Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

