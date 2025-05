Un governo che vive su Marte Renzi contro Giorgetti

una disputa tra Renzi e Giorgetti al Senato si svolge su un governo che vive su Marte, affrontando temi come la riforma della legge di contabilità e gli strumenti del ciclo di bilancio. Ecco gli interventi chiave del ministro dell'Economia e la risposta appassionata di Renzi, che riflettono le tensioni e le sfide di un governo

Ieri al Senato erano in discussione le mozioni 136 e 148 sulla riforma della legge di contabilità e sugli strumenti del ciclo di bilancio. Pubblichiamo l’intervento del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e la dichiarazione di voto di Matteo Renzi, che è stata un’accesa replica alle parole del ministro. Presidente (Licia Ronzulli). Ha facoltà di parlare il rappresentante del governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate. Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze. Signor presidente, ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti. Una discussione su questa materia inevitabilmente tende a sovrapporre valutazioni di merito rispetto alla politica economica del governo, a questioni di carattere per così dire formale relative alle procedure di bilancio e a una questione, che tanto formale poi non è, come la nuova legge che in qualche modo dovrebbe conformarsi alle nuove disposizioni approvate in sede europea. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un governo che vive su Marte. Renzi contro Giorgetti

