Un giorno al Giro d' Italia | il percorso fatto in auto un viaggio alla scoperta dello sport e delle eccellenze italiane

Vivi un giorno al Giro d’Italia in auto, un viaggio tra emozioni sportive e tesori enogastronomici italiani, scoprendo le eccellenze dei territori attraversati. Un’esperienza accessibile a tutti, che permette di immergersi nella magia della corsa rosa e delle meraviglie italiane, tra paesaggi mozzafiato e tradizioni autentiche.

Ci sono tanti modi per seguire la corsa rosa che in queste settimane attraversa l'Italia. Il più faticoso è da ciclisti e bisogna essere professionisti. I più fortunati posso fare una parte del percorso in macchina, esperienza che vi raccontiamo qui, e da sempre gli italiani possono godere delle eccellenze enogastronomiche dei territori attraversati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it