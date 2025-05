Un fantasma vicino alla spazzatura! Il motivo? Da non crederci | pizzicato!

Un fantasma vicino alla spazzatura? Un episodio da non credere, ma pizzicato nelle città italiane che ancora lottano contro l’abbandono dei rifiuti. Nonostante le campagne e le telecamere, alcuni cittadini ignorano le regole, gettando immondizia anche nelle zone più sorvegliate.

Le città italiane lottano da anni contro l'abbandono dei rifiuti. I Comuni attivano campagne informative, installano nuove telecamere, aumentano i controlli. Alcuni cittadini però continuano a ignorare le regole. Gettano l'immondizia dove capita, anche in zone sorvegliate. Il fenomeno si concentra soprattutto nelle periferie. I sacchi appaiono ai margini delle strade, accanto ai marciapiedi, dietro i cassonetti. Le istituzioni rispondono con sanzioni più severe e strumenti tecnologici. La battaglia si fa ogni giorno più serrata.

