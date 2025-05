Un cuore che batte ama la vita raccolta fondi per un defibrillatore

Un cuore che batte ama la vita: un'iniziativa solidale per donare un defibrillatore e salvare vite in caso di emergenza cardiaca. Sabato 3 e domenica 8 giugno, dalle 8:30 alle 12:30, presso la chiesa Santa Maria della Lettera a Torre Faro, puoi contribuire a questa causa importante. Un piccolo gesto può fare la differenza!

Nuova iniziativa per i soccorsi legati a patologie cardiache.¬† Marted√¨ 3 e domenica 8 giugno, dalle 8,30 sino alle 12,30, all'esterno della chiesa Santa Maria della Lettera a Torre Faro, sar√† allestita una postazione dedicata alla raccolta delle offerte per l'acquisto di un defibrillatore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ¬© Messinatoday.it - "Un cuore che batte ama la vita", raccolta fondi per un defibrillatore

