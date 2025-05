un colpo agli atenei uno alla cina la mossa usa sui visti secondo fardella

La decisione degli Stati Uniti di revocare i visti agli studenti cinesi rappresenta un forte colpo agli atenei americani e una mossa significativa nei rapporti tra Cina e USA, come analizza l’esperto Fardella. Sebbene le conseguenze precise siano ancora incerte, questa scelta potrebbe influenzare profondamente l’educazione internazionale e l’economia degli atenei statunitensi.

Al momento non è noto quanti studenti cinesi saranno interessati dalla decisione dell’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump di revocare i visti. Gli studenti cinesi rappresentano circa il 28% della popolazione internazionale negli Stati UNiti, con quasi 290.000 presenze e un impatto economico superiore ai 15 miliardi di dollari l’anno. Pechino protesta contro la decisione annunciata ieri dal segretario di Stato americano Marco Rubio, accusando Washington di usare “l’ideologia e la sicurezza nazionale come scusa per le loro azioni”, come dichiarato oggi da Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese. 🔗 Leggi su Formiche.net