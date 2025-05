Un colonscopio pediatrico di ultima Generazione per l' ospedale Andosilla

Il nuovo colonscopio pediatrico di ultima generazione, donato dall'associazione "Una mano al tuo ospedale", rafforza le capacità diagnostiche dell'ospedale Andosilla di Civita Castellana. Questo innovativo strumento, essenziale per la gastroenterologia pediatrica e l'endoscopia digestiva, garantisce diagnosi più accurate e un'assistenza di qualità ai piccoli pazienti.

Un colonscopio pediatrico di ultima generazione per la gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale Andosilla di Civita Castellana. È stato donato dall'associazione "Una mano al tuo ospedale", arricchendo ulteriormente le dotazioni tecnologiche della struttura. La consegna della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Un colonscopio pediatrico di ultima Generazione per l'ospedale Andosilla

Cerca Video su questo argomento: Un colonscopio Pediatrico Ultima Generazione Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

24 - Foto; Un nuovo colonscopio pediatrico per l’Ospedale di Civita Castellana; Giornata mondiale senza tabacco, la Asl di Viterbo e i farmacisti della Tuscia in prima linea per promuovere la salute; San Martino al Cimino lancia il progetto internazionale delle “Città Ideali” (VIDEO). 🔗Ne parlano su altre fonti