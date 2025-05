Un Bitcoin contro la Cina La cripto arma americana

Il mercato delle criptovalute negli Stati Uniti è in forte fermento, con Bitcoin al centro di una strategia di confronto con la Cina, vista come un'arma digitale a favore degli USA. La nuova amministrazione americana punta a creare un quadro normativo solido, rafforzando il ruolo di Bitcoin come strumento di libertà economica e sfida globale.

Il mercato delle criptovalute americano è in pieno fermento. E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che la seconda presidenza Trump si è posta fin da subito come obiettivo quello di creare una cornice normativa più che adeguata per tutte le monete non fisiche, a cominciare da Bitcoin. E anche il resto del mondo si sta adoperando, seppur con diverse velocità e sensibilità. Fatto sta che dalla Casa Bianca è stato ribadito, proprio in queste ore, un concetto: Bitcoin e le sue sorelle non sono soltanto i benvenuti, ma meritano un mercato a se stante, tutto per loro. L’occasione, per rimarcare la linea è arrivata con la Conferenza nazionale sulle criptomonete, in corso in questi giorni a Las Vegas. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Un Bitcoin contro la Cina. La cripto arma americana

