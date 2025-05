Un bar estivo al parco del Cardeto il demanio pubblica l' avviso per la concessione

Scopri il nuovo bar estivo al Parco del Cardeto ad Ancona, in programma con una concessione temporanea di 4 mesi. L'iniziativa, promossa dall'Agenzia del Demanio, trasformerà l'area vicino al vecchio faro in un punto di aggregazione e relax per residenti e visitatori.

ANCONA – Arriva il Cardebaretto? Sembra proprio di sì. L'agenzia del Demanio ha pubblicato negli scorsi giorni un avviso per la concessione temporanea, valida 4 mesi, di un'area a ridosso del vecchio faro al parco del Cardeto. Lo spazio, si apprende, dovrà essere utilizzato per lo svolgimento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Un bar estivo al parco del Cardeto, il demanio pubblica l'avviso per la concessione

"Tensione Superficiale", la nuova installazione al Parco del Cardeto ispirata agli insetti pattinatori - Nel cuore del Parco del Cardeto di Ancona, è stata inaugurata l'installazione permanente "Tensione Superficiale" dell'artista Eugenio Tibaldi. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Ancona, Bar al Cardeto, Nie Wiem: «Concessione ancora nostra» - ANCONA - Un anno fa Comune e Demanio annunciavano in coro l’intento di riaccendere i riflettori ai piedi del vecchio Faro del Cardeto. Un bar, un punto di ritrovo per i giovani ... 🔗Si legge su corriereadriatico.it

"Il bar estivo al Cardeto spetta ancora a noi" - Bar estivo al Cardeto, dopo l’annuncio del bando promosso dall’Agenzia del Demanio in scadenza il 16 giugno, arriva una ... 🔗Scrive msn.com

L’accordo col Demanio. Sorpresa, torna il bar sotto al vecchio faro - Aperto il bando per assegnare la gestione di un chiosco o un food truck. L’assessore Eliantonio: "Vogliamo restituire anche questo pezzo di città". 🔗Si legge su msn.com

MUSICA DA APERITIVO RELAX 2020 TROPICAL HOUSE ?? Dua Lipa, Martin Garrix, Kygo, Sia Style ?? Chill Out