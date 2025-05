Un atto vile e inquietante | ondata di solidarietà per la sindaca di Monteodorisio

Un atto vile e inquietante ha scosso Monteodorisio, scatenando un’ondata di solidarietà alla sindaca Catia Di Fabio dopo l'incendio che nella notte tra il 28 e il 29 maggio ha distrutto la sua auto. Sono moltissimi i messaggi di condanna, vicinanza e coraggio provenienti da tutto il territorio, testimonianza della forte unità della comunità di fronte a questo gesto insensato.

© Chietitoday.it - "Un atto vile e inquietante": ondata di solidarietà per la sindaca di Monteodorisio

