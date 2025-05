Un altro uomo intrappolato in ascensore alla Torre Raffaello Aler di Brescia | Ora basta | non paghiamo le tasse

Un altro residente della Torre Raffaello di Brescia si è trovato intrappolato nell'ascensore, alimentando il senso di disagio tra gli abitanti. L'episodio, avvenuto questa mattina alle 5.40, solleva ancora una volta dubbi sulla sicurezza degli impianti dell'edificio, in un contesto di crescente insoddisfazione verso le tasse e i servizi percepiti come insufficienti.

BRESCIA – Il senso di disagio, tra i residenti nella Torre Raffaello di Brescia cresce. Per la seconda volta in un mese, un inquilino è rimasto intrappolato nell’ascensore. L’ultimo episodio è avvenuto questa mattina, alle 5.40, nell’ascensore che serve gli appartamenti che si affacciano lungo la scala del numero 74, dove un uomo diretto al lavoro ha dovuto attendere i soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Brescia e per sicurezza pure un’ambulanza. È stato liberato sano e salvo. Ma il problema, dimostra di essere diventato cronico e la situazione incancrenita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un altro uomo intrappolato in ascensore alla Torre Raffaello Aler di Brescia: “Ora basta: non paghiamo le tasse”

