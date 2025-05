Un 15enne armato d’ascia aggredisce i genitori | arrestato

Un 15enne armato di ascia ha aggredito i genitori a Portici, Napoli, e è stato subito arrestato dai carabinieri. L'adolescente, che ha appena compiuto 15 anni, deve ora rispondere di maltrattamenti in famiglia e possesso di arma bianca.

Armato di un’ascia, aggredisce i genitori: un 15enne è stato arrestato dai carabinieri a Portici, in provincia di Napoli. Un mese fa ha compiuto 15 anni e oggi dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e porto e detenzione di arma bianca. A Portici, i carabinieri – allertati dal 112 – sono intervenuti in un appartamento . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Un 15enne armato d’ascia aggredisce i genitori: arrestato

Positivo agli oppiacei, 15enne armato di ascia aggredisce i genitori - Un adolescente di 15 anni, positivo agli oppiacei, ha causato un episodio di violenza familiare scatenato da un comportamento aggressivo e imprevedibile. 🔗continua a leggere

