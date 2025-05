umile in uno sport umile la pallavolo intervista a daniele lavia

Scopri l’umile grandezza di Daniele Lavia, giovane e promessa nel mondo della pallavolo, un sport semplice ma ricco di passione. In questa intervista, il suo carattere schivo e autentico emerge tra le parole, rivelando un atleta che apre il cuore solo a poco a poco. Un racconto sincero di chi, con umiltà e dedizione, rappresenta il vero spirito dello sport.

Parlare di sé non gli viene naturale. Daniele Lavia è abituato a costruire muri in campo e forse anche fuori ne alza qualcuno, quasi a proteggersi. Sembra timido anche se dice: "non troppo, con gli estranei sì, sono migliorato". Ha 25 anni e la definizione perfetta per lo schiacciatore è 'ragazzo d'altri tempi'. Usa poco i social e ama la musica "non la trap e rap, ma il cantautorato, penso a Baglioni o De André. Di adesso, Olly o Mengoni: l'ho sempre ascoltato e ora siamo amici. Sui social cerco di non leggere certi commenti. Spesso ho l'idea, spero sbagliata, che alcuni godano se le cose vanno male.