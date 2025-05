Uffizi il Settecento protagonista Verde | Secolo di cambiamenti

Scopri come il XVIII secolo, un'epoca di profondi cambiamenti culturali e artistici, ha plasmato le Gallerie degli Uffizi diventando il primo museo moderno d’Europa. Con l'esposizione "Firenze e l’Europa. Arti del Settecento agli Uffizi", Simone Verde ci guida attraverso un secolo di trasformazioni e innovazioni estetiche.

"Raccontiamo un secolo complesso attraverso la sua cultura estetica e allo stesso tempo la trasformazione degli Uffizi nel primo museo moderno d’Europa". Così Simone Verde, direttore delle Gallerie degli Uffizi, presenta l’esposizione ’ Firenze e l’Europa. Arti del Settecento agli Uffizi’, da lui curata insieme alla responsabile della Pittura del Settecento Alessandra Griffo. La mostra, fino al 28 novembre nelle ariose sale affrescate al piano terra del museo, è un’accurata selezione di circa 150 opere – tra dipinti e sculture, mobilia, porcellane, stampe e un grande arazzo – molte esposte per la prima volta in Galleria, altre non più visibili da oltre dieci anni a causa dei lavori di ampliamento del museo. 🔗 Leggi su Lanazione.it