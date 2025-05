UFFICIALE – Sergio Conceiçao non è più l’allenatore del Milan | il comunicato del club

Ufficiale: Sergio Conceiçao non è più l'allenatore del Milan, come annunciato dal club, segnando una svolta nella gestione della squadra. Con l'arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, il Milan sta accelerando le decisioni per il futuro, puntando su Massimiliano Allegri come nuovo tecnico al posto di Vincent Italiano.

Ora è ufficiale, Sergio Conceiçao non è più l’allenatore del Milan: è arrivato il comunicato del club. In casa Milan è partita la rivoluzione. L’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo, ha accelerato le decisioni per il prossimo allenatore. Non sarà Vincenzo Italiano che rimarrà al Bologna, ma Massimiliano Allegri, che non andrà al Napoli dopo la decisione di Antonio Conte di non lasciare la panchina dei partenopei. L’incontro che ha sancito il ritorno del tecnico toscano all’ombra della Madonnina dopo 11 anni, c’è stato nel pomeriggio di oggi a Milano. Nelle prossime ore è previsto il suo annuncio come nuovo tecnico, mentre negli scorsi minuti è stato diramato il comunicato circa la separazione da Sergio Conceiçao. 🔗 Leggi su Sportface.it

