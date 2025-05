UFFICIALE – Italiano rinnova e resta sulla panchina del Bologna

L'allenatore italiano rimane sulla panchina del Bologna: ufficializzato il rinnovo del contratto fino al 2027, confermando la volontà di proseguire il progetto emiliano. Dopo una prima stagione positiva, il tecnico siciliano ha scelto di restare in rossoblù, rilanciando le speranze del club e dei tifosi.

Italiano resta sulla panchina del Bologna. È arrivata oggi l’ufficialità del rinnovo di contratto del tecnico siciliano, che ha firmato un prolungamento fino al 30 giugno 2027. Dopo una prima stagione positiva alla guida dei rossoblù, l’allenatore ha deciso di sposare ancora il progetto emiliano, allontanando così le voci di mercato. RINNOVO DI CONTRATTO – Vincenzo Italiano ha rinnovato il suo contratto col Bologna, questo il comunicato del club rossoblù: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027”. Soddisfazione espressa anche dall’amministratore delegato Claudio Fenucci: “Siamo molto felici di allungare il nostro rapporto con Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Italiano rinnova e resta sulla panchina del Bologna

