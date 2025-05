ufficiale – conceicao esonerato il comunicato del milan

Il Milan ha ufficialmente annunciato l'esonero di Sergio Conceicao dopo appena sei mesi dalla firma, con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club. Al suo posto, si fa sempre più insistente l'ipotesi di un ritorno di Max Allegri alla guida rossonera. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sulla panchina del Milan.

Il Milan annuncia l’esonero di Conceicao dopo appena sei mesi. Il comunicato del club rossonero tramite il suo sito ufficiale. Presto Allegri. COMUNICATO UFFICIALE – Il Milan annuncia l’esonero di Sergio Conceicao, dopo appena sei mesi. Questo il comunicato del club: AC Milan e Sérgio Conceição non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva. Il Club desidera ringraziare Sérgio e il suo staff per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della Prima Squadra in questi mesi. La famiglia rossonera saluta l’allenatore che ha contribuito alla conquista del 50° trofeo della storia del club, augurandogli il meglio per il suo futuro”. 🔗 Leggi su Inter-news.it