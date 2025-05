UE valuta polo per la sicurezza nel Mar Nero

La creazione di un polo per la sicurezza marittima nel Mar Nero rappresenta un passo fondamentale nell’ambito della strategia dell’UE per rafforzare la stabilità e la cooperazione nella regione. Questo progetto mira a migliorare la sicurezza delle rotte marittime, garantendo un ambiente più sicuro per tutte le attività di lavoro e commercio nel Mar Nero.

Nell’ambito della strategia Ue sul Mar Nero – con un capitolo dedicato espressamente alla “sicurezza marittima”, sarà istituito “un polo per la sicurezza marittima nel Mar Nero”. Lo si legge nella proposta della Commissione e dell’alto rappresentante. “La sicurezza marittima nel Mar Nero è essenziale per tutti i settori di cooperazione nella regione, compresi l’economia blu,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - UE valuta “polo per la sicurezza nel Mar Nero”

