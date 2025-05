UE Metsola | ‘i cittadini si aspettano che prendiamo decisioni per loro’

I cittadini europei si aspettano che i loro governi prendano decisioni efficaci per garantire sicurezza e difesa comune. Milano, 29 maggio – In questa legislatura, è fondamentale lavorare verso una vera unione di difesa, riconoscendo le differenze tra gli Stati membri e rispondendo alle aspettative di sicurezza dei cittadini.

Milano, 29 mag. – “Dobbiamo lavorare su una vera unione di difesa e sicurezza, rendendoci conto che non tutti gli Stati membri sono membri della Nato, alcuni sono neutrali, alcuni sono più preparati ma in tutti i paesi ci sono cittadini che attendono che prendiamo decisioni per loro. Io credo che in questa legislatura ci. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - UE, Metsola: ‘i cittadini si aspettano che prendiamo decisioni per loro’

Perché hanno chiuso Villa Pamphilj a Roma? I cittadini sono furiosi - Villa Doria Pamphilj, un angolo verde vitale per i romani, è stato chiuso al pubblico per la terza volta in un mese per un vertice intergovernativo tra Italia e Grecia. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Ue, Metsola “Basta nostalgie, serve il coraggio di innovare”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media