Ue Fitto Ci sono le condizioni per raggiungere l’autonomia energetica

L’Italia e l’Europa stanno facendo passi concreti verso l’autonomia energetica, riducendo drasticamente le importazioni di carbone, petrolio e gas dalla Russia. Con le condizioni attuali, è possibile raggiungere una piena autonomia strategica, rafforzando la sicurezza energetica e la sostenibilità del nostro futuro.

MILANO (ITALPRESS) – “L’Europa importava la metà del carbone dalla Russia, ora non più, importava una grossa percentuale di petrolio e gas che ora è fortemente ridotta, ma da ridurre ancora di più. Dobbiamo lavorare per l’autonomia strategica. Ci sono le condizioni per raggiungerla in modo totale”. A dirlo è il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, intervenendo a un incontro organizzato dall’Università Cattolica di Milano. Secondo Fitto l’autonomia strategica energetica dell’Europa “è la base sulla quale poter rafforzare il mercato unico che dia una prospettiva”. E sui dazi: “Ci sono tutte le condizioni per raggiungere un accordo sui dazi. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Ue, Fitto “Ci sono le condizioni per raggiungere l’autonomia energetica”

