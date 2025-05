Ue-Emirati Arabi al via i negoziati per un accordo di libero scambio

L'Unione europea e gli Emirati Arabi Uniti hanno ufficialmente iniziato i negoziati per un ambizioso accordo di libero scambio, segnando un passo importante verso un primo patto commerciale globale nella regione del Golfo. Questa iniciativa potrebbe rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra le due realtĂ , aprendo nuove opportunitĂ di crescita e cooperazione.

ROMA (ITALPRESS) – L’Unione europea e gli Emirati arabi uniti hanno formalmente avviato i negoziati per un accordo bilaterale di libero scambio, aprendo la possibilitĂ del primo accordo commerciale globale dell’UE nella regione del Golfo. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, avevano concordato per la prima volta di avviare i negoziati su un accordo di libero scambio il 10 aprile, e in questi giorni il commissario per il Commercio e la sicurezza economica Maros Sefcovic e il ministro degli Emirati Arabi Uniti Thani bin Ahmed Al Zeyoudi hanno concordato una tabella di marcia, con i lavori che dovrebbero iniziare giĂ a giugno. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Ue-Emirati Arabi, al via i negoziati per un accordo di libero scambio

Urso: “Emirati partner strategico, chiesto a Commissione Ue accordo a dazi zero” - Gli Emirati Arabi Uniti sono percepiti come un partner strategico per l'Europa. In questo contesto, è stata avanzata una richiesta alla Commissione Europea per finalizzare un accordo che prevede zero dazi commerciali, promuovendo una maggiore integrazione economica tra i due continenti e favorendo opportunitĂ per il futuro. 🔗continua a leggere

