Ucraina | Rubio a Lavrov dialogo costruttivo con Kiev è unica via

Il segretario di Stato Marco Rubio sottolinea l'importanza di un dialogo costruttivo tra Russia e Ucraina, ritenendo questa la via più efficace per una risoluzione del conflitto. Durante un incontro con il ministro Lavrov, Rubio ha anche espresso sostegno allo scambio di prigionieri come passo positivo verso un progresso diplomatico, evidenziando la necessità di dialogo continuo e cooperazione.

Torino, 29 mag. (LaPresse) – Nella conversazione avuta con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, il segretario di Stato Marco Rubio “ha accolto con favore lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina avvenuto nel fine settimana”. E’ quanto comunica una nota del Dipartimento di Stato. “Il segretario – si legge – ha ribadito gli appelli del presidente Trump per un dialogo costruttivo e in buona fede con l’Ucraina, come unica via per porre fine a questa guerra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Rubio a Lavrov, dialogo costruttivo con Kiev è unica via

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Ucraina: Rubio a Lavrov, dialogo costruttivo con Kiev è unica via - LaPresse; Guerra Ucraina - Russia, le news del 28 maggio. Trump: “Presto sapremo se Putin ci prende in giro”; Ucraina, morto un cittadino italiano che combatteva contro la Russia | Media: Usa contro un maggior sostegno a Kiev nella nota del G7; Kiev pronta ai negoziati, ma prima vuole il memorandum. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucraina: Mosca, telefonata Lavrov-Rubio su negoziati - Torino, 28 mag. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha avuto una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Lo ha comunicato il ministero della Di ... 🔗Lo riporta msn.com

Lavrov e Rubio discutono proposte per nuovi colloqui diretti Russia-Ucraina - Investing.com -- Il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il Segretario di Stato americano Marco Rubio hanno discusso i preparativi per un nuovo round di colloqui diretti tra Russia e Ucraina, ... 🔗Da it.investing.com

Ucraina: telefonata Lavrov-Rubio dopo tornata Istanbul - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha avuto una telefonata con il suo omologo statunitense Marco Rubio, ha dichiarato il ministero degli Esteri russo, per discutere dei colloqui diretti tra ... 🔗Segnala informazione.it

Ucraina, spiragli di pace. Colloqui Lavrov-Rubio