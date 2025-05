Scopri come le parole e le azioni di Friedrich Merz incidono sulla difficile pace in Ucraina, dove i missili sembrano parlare più forte della diplomazia. Un'analisi sul ruolo dei leader europei nel delicato equilibrio geopolitico tra pace e conflitto.

Nel teatro geopolitico internazionale, esistono momenti in cui la storia chiama alla responsabilità i suoi protagonisti. Momenti in cui le parole e le azioni di un leader possono orientare il corso degli eventi verso la pace o verso un’ulteriore escalation. Friedrich Merz Il cancelliere tedesco Friedrich Merz sembra aver scelto la seconda opzione, dimostrando una preoccupante miopia strategica proprio quando si aprono spiragli diplomatici per una soluzione del conflitto ucraino. Il timing sbagliato di una decisione controversa. Mentre Mosca annuncia attraverso il ministro Lavrov che “la data del prossimo round di colloqui tra Russia e Ucraina sarà annunciata a breve”, e il Cremlino conferma i preparativi per nuovi negoziati diretti, Merz sceglie questo momento delicato per annunciare il sostegno tedesco alla produzione di “armi a lungo raggio” per l’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it