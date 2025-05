Ucraina Kiev | Colloqui con Russia il 2 giugno? Pronti ma aspettiamo memorandum

Le prospettive di dialogo tra Ucraina e Russia si fanno più concrete, con i colloqui previsti a Istanbul il 2 giugno. Sebbene ancora incerti, piccoli passi si muovono verso un possibile cessate il fuoco, con Kiev che attende il memorandum di Mosca prima di procedere.

Piccoli passi, anche se incerti, verso nuovi colloqui per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Il ministro della Difesa di Kiev, Rustem Omerov, ha risposto alla proposta da parte di Mosca di negoziati a Istanbul il prossimo 2 giugno, dicendo che Kiev è disponibile a nuovi incontri ma che prima vuole vedere il ‘memorandum’ che la Russia intende presentare come base per un accordo. Intanto, in una telefonata tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, il capo della diplomazia Usa ha detto che “ il dialogo costruttivo con Kiev è l’unica via “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Kiev: “Colloqui con Russia il 2 giugno? Pronti, ma aspettiamo memorandum”

