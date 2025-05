Ucraina il memorandum di Putin Zelensky guarda al vertice turco

La guerra tra Russia e Ucraina continua a dominare l'attenzione internazionale, con Mosca che propone negoziati diretti il 2 giugno a Istanbul. Zelensky monitorare con attenzione il recente memorandum di Putin e il vertice turco, sperando in un'ondata di dialogo e possible tregua.

La guerra tra Russia e Ucraina non si ferma. Mosca rilancia la sua proposta di tenere negoziati direttamente con l’Ucraina il prossimo 2 giugno a Istanbul, ma lo scontro fra le parti si sposta sul memorandum con i punti previsti per arrivare a una tregua. Servizio di Maurizio Di Schino. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, il memorandum di Putin. Zelensky guarda al vertice turco

Ucraina: Putin, pronti a lavorare con Kiev su memorandum per futuro trattato pace - La Russia di Vladimir Putin si mostra disponibile a collaborare con Kiev su un memorandum per un futuro trattato di pace, come annunciato dal leader russo dopo un colloquio telefonico con Donald Trump. 🔗continua a leggere

