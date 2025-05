Ucciso davanti a moglie e nipotino assoluzione a Napoli

Una decisione storica a Napoli: la Cassazione ha finalmente assolto l'uomo accusato dell'omicidio davanti a moglie e nipotino, dopo che l'ergastolo era stato annullato. La vicenda evidenzia l'importanza di un giusto processo e di prove solide nella giustizia italiana.

La Cassazione aveva annullato l'ergastolo inflitto dalla Corte di Assise di Appello di Salerno rinviando gli atti a Napoli, dove oggi è arrivata l'assoluzione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ucciso davanti a moglie e nipotino, assoluzione a Napoli

Tra le edicole demolite a Napoli c'è quella di Salvatore Buglione, ucciso durante una rapina - Tra le edicole demolite di Napoli spicca quella di Salvatore Buglione, tragicamente ucciso durante una rapina nel 2006.

