Uccisa dai cani in Calabria | confermata la condanna a 3 anni per il pastore

La tragedia di Simona Cavallaro, uccisa dai cani lasciati incustoditi in Calabria, ha portato alla conferma della condanna a 3 anni per il pastore Pietro Rossomanno. La sentenza evidenzia le responsabilità umane nell’incidente, mentre i cani coinvolti sono stati condannati a fine pena mai. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa drammatica vicenda.

La Corte d’assise d’appello di Catanzaro ha confermato la condanna a 3 anni per omicidio colposo al pastore Pietro Rossomanno, per la morte di Simona Cavallaro, uccisa nel 2021 da un gruppo di cani da lui lasciati incustoditi. Gli unici a pagare con il fine pena mai la morte della giovane sono proprio i cani. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Uccisa dai cani in Calabria: confermata la condanna a 3 anni per il pastore

Se ne parla anche su altri siti

Ventenne uccisa da cani, confermata condanna pastore; Ventenne uccisa da cani a Satriano, confermata condanna a tre anni perpastore; Sacal, 3,6 milioni di passeggeri e utile netto quadruplicato; Calabria – 59enne ucciso a colpi di pistola. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ventenne uccisa da cani in Calabria, confermata la condanna del pastore - I cani che hanno provocato la morte della ragazza erano stati messi da Rossomanno a difesa del proprio gregge ... 🔗Si legge su msn.com

Ventenne sbranata uccisa da un branco di cani, confermata la condanna a tre anni per il pastore - La Corte non ha accolto la richiesta dell'accusa di riformare il reato da omicidio colposo a omicidio volontario e di condannare il pastore a 15 anni di reclusione ... 🔗Secondo quicosenza.it

Ventenne uccisa da cani, confermata condanna pastore - I cani che hanno provocato la morte della ragazza erano stati messi da Rossomanno a difesa del proprio gregge. Al pastore, difeso dagli avvocati Salvatore Staiano e Vincenzo Cicino, erano ... 🔗ansa.it scrive