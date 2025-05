Uccisa da una ruspa in spiaggia l’operaio era senza patente | indagini sulla filiera dell’appalto

Le indagini sulla tragica morte di Elisa Spadavecchia, travolta da una ruspa a Cervia, evidenziano che l’operaio coinvolto era senza patente. Si approfondiscono ora le responsabilità lungo tutta la filiera dell’appalto, mentre il marito della vittima rifiuta le scuse ufficiali.

Continuano le indagini sulla morte di Elisa Spadavecchia, travolta da una ruspa a Cervia. Il 54enne alla guida era senza patente. Il marito rifiuta le scuse. Al vaglio le responsabilità lungo la filiera dell'appalto. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Uccisa da una ruspa in spiaggia, l’operaio era senza patente: indagini sulla filiera dell’appalto

Elisa Spadavecchia travolta dalla ruspa. Lerry Gnoli senza patente da tre anni: “Tutto ciò è inaccettabile” - La tragica morte di Elisa Spadavecchia, investita da una ruspa guidata da Lerry Gnoli, privo di patente da tre anni, solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza e le prassi in uso a Pinarella di Cervia. 🔗continua a leggere

