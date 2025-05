Uccido te e Sempio Minacce choc all' avvocata del nuovo indagato su Garlasco

L'avvocata Angela Taccia, impegnata nella difesa di Andrea Sempio nell'inchiesta sull'omicidio di Garlasco, ha denunciato alle autorità minacce di morte ricevette via email. Questo episodio tragico sottolinea i rischi e le tensioni legate a casi giudiziari delicati, evidenziando l'importanza della tutela degli avvocati nel loro lavoro di difesa.

L'avvocata Angela Taccia ha denunciato ai carabinieri di Abbiategrasso delle minacce di morte molto esplicite ricevute per la sua difesa di Andrea Sempio nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Garlasco in cui perse la vita Chiara Poggia. In particolare, a quanto svela l'AGI, nelle ultime ore è arrivato alla sua mail un messaggio di una persona che afferma di voler ammazzare lei e l'indagato accusato di omicidio nell'indagine della Procura di Pavia. Nella mail, questa persona dice di considerare Sempio il colpevole del delitto. Dallo stesso mittente, Taccia ha ricevuto due mail alle quali è stata allegata una fotografia con un fucile a pompa assieme ad altri arnesi come pinze e martelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Uccido te e Sempio". Minacce choc all'avvocata del nuovo indagato su Garlasco

