Ucb Pharma | 55 collaboratori ridipingono il Villaggio Sos Bambini a Saronno

Ucb Pharma si distingue ancora una volta per il suo impegno sociale! Con 55 collaboratori attivi, l'azienda ha rinnovato il Villaggio SOS Bambini di Saronno, dimostrando che il volontariato può trasformare non solo spazi, ma anche vite. In un periodo in cui la responsabilità sociale è sempre più cruciale, iniziative come questa ricordano quanto sia importante dare un contributo concreto alla comunità. Scopri come il potere della solidarietà può fare la differenza!

Nell’ambito della sua terza edizione dedicata al volontariato, Ucb Pharma ha confermato il proprio sostegno alle realtà del territorio, investendo tempo e competenze per migliorare le strutture locali. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di 55 collaboratori di Ucb Italia, si è svolta al Villaggio Sos Bambini di Saronno, un centro che si impegna nella . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ucb Pharma: 55 collaboratori ridipingono il Villaggio Sos Bambini a Saronno

