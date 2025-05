Tuttosport – Vietato accontentarsi E sul Mondiale per Club…

Tuttosport sottolinea l'importanza di non accontentarsi, analizzando l'impatto dell'assenza di Bremer sulla Juventus, soprattutto nel contesto delle sfide del 2025 e del mondiale per club. La perdita del difensore ha segnato profondamente le prestazioni dei bianconeri, evidenziando quanto siano fondamentali i top player per il successo.

La Juventus nel corso della stagione ha patito molto l'assenza di Bremer. Con il difensore in campo i bianconeri nelle prime sette partite della stagione avevano subito un solo gol. Poi il buio dopo la rottura del legamento crociato a inizio partita contro il Lipsia lo scorso 2 ottobre. Sono passati più di sette mesi e ora il brasiliano ha incominciato a fare qualche lavoro in campo. E ora con un post sui social ha lanciato un chiaro messaggio anche ai tifosi. Sa bene dove si trova e che se giochi con la Vecchia Signora non puoi accontentarti di un quarto posto risicato.

