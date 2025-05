tuttosport – incontro tra max e furlani

Tuttosport aggiorna sulla possibile svolta nel calciomercato: oggi a Milano si sono incontrati Allegri e Furlani, avvicinando sempre di più il ritorno dell’ex tecnico juventino sulla panchina del Milan. Restate aggiornati per tutte le ultime novità su questa chiosa di una trattativa caldissima.

2025-05-29 17:18:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Sembra ormai molto vicina la fumata bianca tra Massimiliano Allegri e il Milan, con il tecnico livornese ormai a un passo dal clamoroso ritorno sulla panchina rossonera. Nella giornata di oggi, giovedì 29 maggio, è in corso un vertice nel cuore di Milano tra l’allenatore e l’amministratore delegato del club, Giorgio Furlani, come riportato da Sky Sport. Un incontro che dovrebbe poi portare alla firma sul contratto da parte dell’ex tecnico della Juventus. Milan-Allegri, ci siamo: i dettagli. Sempre come riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe messo sul piatto una proposta economica più sostanziosa ad Allegri: contratto biennale con opzione per un terzo anno, per una cifra di 5 milioni di euro netti a stagione, più bonus legati a risultati sportivi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com