Tutto pronto per la I edizione di ‘Suoni e Sapori’ | riscoprire le tradizioni è l’iniziativa di Pro Loco San Lupo con Coldiretti

Scopri tutto sulla prima edizione di ‘Suoni e Sapori’ a San Lupo, un evento imperdibile dedicato alla riscoperta delle tradizioni locali attraverso musica, sapori autentici e cultura. Organizzato dalla Pro Loco San Lupo in collaborazione con Coldiretti e altre realtà, l’evento si svolgerà il 31 maggio e 1 giugno, offrendo un’esperienza unica nel rispetto delle nostre radici.

Tempo di lettura: 2 minuti San Lupo Suoni e Sapori, tradizioni che risuonano e si assaporano, alla sua prima edizione, organizzato dalla Pro Loco San Lupo in collaborazione con Comune di San Lupo, Lykos associazione, Comitato festa San Celestino Martire e Coldiretti Benevento. Una due giorni, che si terrà Sabato 31 Maggio e Domenica 1 Giugno, dalle ore 20:00 in p.zza Umberto I a San Lupo, tra musica dal vivo e street food con i piatti della tradizione contadina. L’iniziativa, voluta fortemente dalla Pro Loco San Lupo, si pone l’obiettivo di riscoprire le antiche tradizioni anche attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tutto pronto per la I edizione di ‘Suoni e Sapori’: riscoprire le tradizioni è l’iniziativa di Pro Loco San Lupo con Coldiretti

