Tutto il programma dell' Estate Canturina

Scopri il ricco programma dell’Estate Canturina, la stagione estiva che trasforma Cantu? in un palcoscenico di eventi, musica e cultura. Con oltre 60 iniziative gratuite da giugno a settembre, l’estate in città promette divertimento e coinvolgimento per tutti!

Con l’arrivo dell’estate, Cantu? si prepara a vivere una stagione intensa, tra appuntamenti culturali, musica e spettacoli. Prende il via Estate Canturina: oltre 60 eventi gratuiti animeranno la citta? da giugno a settembre, con un calendario pensato per coinvolgere tutte le eta? e valorizzare. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Tutto il programma dell'Estate Canturina

