tutti gli scambi di mercato tra udinese e watford

Con la cessione a un fondo statunitense con sede a New York di cui non si conosce il nome, è finita l’ Era Pozzo all’Udinese (il trasferimento non è ancora ufficiale ma le firme dovrebbero arrivare il prossimo 7 giugno, ed è possibile che la famiglia tenga in mano una piccola quota del club). Un’era lunghissima, iniziata nel 1986 e che ha portato l’Udinese ad avere il suo posto al sole. Il club friulano è in Serie A ininterrottamente dal 1995, e in questi 20 anni ha messo insieme otto qualificazioni alla Coppa UEFA, una coppa Intertoto, un terzo posto nella stagione 199798 e il quarto posto della stagione 200405 che è valso la prima storica qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com