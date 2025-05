Tutti gli assi del Mengo | spazio per Zen Circus e Tommy Boy

Scopri tutti gli assi del Mengo Music Fest 2025 ad Arezzo, tra cui la straordinaria performance di Zen Circus e Tommy Boy. Un evento imperdibile che promette musica dal vivo, sorprese e un grande spazio dedicato alla scena emergente e consolidata. Non perdere l’appuntamento dal 8 al 13 luglio!

Arezzo, 29 maggio 2025 – Partito il conto alla rovescia per l’edizione 2025 del Mengo Music Fest. La rassegna che si svolgerĂ dall’8 al 13 luglio ad Arezzo annuncia sorprese nel cast, da Zen Circus a Tommy Boy, e l’importo di quanto raccolto fin qui per la serata Sfioriamoci. Dopo l’anteprima del 4 luglio con Noemi a Poppi per una tappa del tour “Nostalgia”, ecco nuovi nomi, per le sei serate di cui quattro gratuite in programma al Prato, piĂą una notte benefica dedicata a Paolo BenvegnĂą. Si parte l’8 luglio con “Sfioriamoci serata per Paolo Benvegnù” con tantissimi artisti sul palco. Ci saranno I BenvegnĂą che con Paolo hanno condiviso palco e studio nella carriera solista, Alessandro Fiori, Andrea Franchi, e poi l’attrice Amanda Sandrelli, Andrea Scanzi, Beatrice Antolini, Dente, Ermal Meta, gli ex Scisma, Giovanni Truppi, Giulio Casale, Guglielmo Ridolfo Gagliano, ma anche Irene Grandi, Lamante, Marc, Marco Olivotto, Marina Rei, Piero PelĂą, Tosca. 🔗 Leggi su Lanazione.it