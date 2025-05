Tutta n' ata storia | la Lega a Napoli rifà i vertici

Il 30 maggio alle ore 10:30, presso il Gran Caffè Gambrinus di Napoli, si terrà la presentazione ufficiale del nuovo organigramma della Lega di Napoli, intitolata "Tutta n’ata Storia". Un evento che segna una nuova fase di leadership e rinnovamento per il partito, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Lega nel territorio napoletano.

Si terrà questo venerdì, 30 maggio, alle ore 10:30, presso il Gran Caffè Gambrinus di via Chiaia 1, la presentazione ufficiale del nuovo organigramma provinciale della Lega di Napoli. Tutta n'ata storia "Tutta n'ata Storia" è il titolo dell'evento e, anche, dichiaratamente, l'intento.

