Tutela luoghi di cultura | sopralluogo nella Cripta della Coelimanna e al Museo del Bosco

Insieme, lavoriamo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale di Supersano. Il recente sopralluogo alla Cripta della Coelimanna e al Museo del Bosco rappresenta un passo importante verso il loro recupero e riapertura, promuovendo la cultura e il turismo locale.

SUPERSANO – Un passo significativo verso la tutela e la valorizzazione di due beni simbolo del patrimonio culturale di Supersano: la Cripta della Coelimanna e il Museo del Bosco chiusi da anni. Nella giornata di ieri, 28 maggio, si è svolto un sopralluogo congiunto che ha visto la partecipazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Tutela luoghi di cultura: sopralluogo nella Cripta della Coelimanna e al Museo del Bosco

